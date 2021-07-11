Надежда пришла сделать укол в Гостиный двор, этот пункт вакцинации открыли вместо того, что работал в ГУМе, но там не хватало места. Здесь же могут принять шесть тысяч человек в день, это крупнейший прививочный центр Европы. А крупнейший в мире пункт, расчитаный на прием 15 тысяч человек в день, на этой неделе заработал в Лужниках. Медработники принимают в бывших подтрибунных помещениях арены. Столица уже достигла показателя более, чем в сто тысяч прививок ежедневно.

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