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Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Илья Яшин 12.07.2021

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Утренний разворот 12.07.2021. Саша и Таня. Живой гвоздь - Илья Яшин
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Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Илья Яшин (12 Июля 2021)

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Утренний разворот
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Опубликовано: 12 Июля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр: 

Василий Иванович Головнин, Руководитель представительства ТАСС в Японии  

Ася Рак, экономический обозреватель

Алексей Юрьевич Ярошенко, руководитель лесного отдела «Гринпис»

Живой гвоздь - Илья Яшин, политик, глава муниципального округа Красносельский

Андрей Николаевич Серенко, руководитель Центра изучения афганской политики

Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер «Зелёный кот»

 

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