Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Илья Яшин (12 Июля 2021)
Опубликовано: 12 Июля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр:
Василий Иванович Головнин, Руководитель представительства ТАСС в Японии
Ася Рак, экономический обозреватель
Алексей Юрьевич Ярошенко, руководитель лесного отдела «Гринпис»
Живой гвоздь - Илья Яшин, политик, глава муниципального округа Красносельский
Андрей Николаевич Серенко, руководитель Центра изучения афганской политики
Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер «Зелёный кот»
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