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Вести в 20:00 11.07.2021

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Вести в 20:00 11.07.2021
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Вести в 20:00 (11 Июля 2021)

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Вести в 20:00
Вести в 20:00
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Опубликовано: 12 Июля 2021

В Челябинской области лесной пожар уничтожил поселок. Всероссийский студенческий выпускной и заветные дипломы, которые получили 400 офицеров Общевойсковой Академии Вооруженных сил. Навсегда остался верен присяге и Отечеству: 5 лет со дня гибели Героя России Магомеда Нурбагандова. В Нью-Йорке затопило метро, пригород Милана засыпал крупный град, а в Польше эвакуированы 15 детских лагерей. Москва в парниковом котле: из-за аномальной жары забродил цветочный нектар и захмелели пчелы.

 

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