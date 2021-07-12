Соловьёв LIVE - Яков Кедми об убийстве президента Гаити и попытках США навязать другим странам что-то им чуждое (12 Июля 2021)
Опубликовано: 12 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Кто ты такой, чтобы говорить это президенту России? Яков Кедми о жесткой беседе Байдена и Путина
Жёсткий разговор Путина и Байдена. Убийство президента Гаити. Провал США в Афганистане. Спецвыпуск
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