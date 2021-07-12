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эндемик

Боже мой,ну сколько же шизофренической каши в студии,когда остервенело,глумительно и уничижительно пытаются обсуждать украинскую государственность с разных сторон,с претензией на истину в последней инстанции,используя при этом в совокуплении самые невероятные политические нагромождения мирового масштаба! Так и хочется спросить у господ пропагандистов агрессивного российского ворья и жулья,а почему не болит голова у дятла? А ответ очень простой,да потому что он ДЯТЕЛ,причем этнически мутированный,безапелляционно наглый и лицемерный по своей сути!