Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. По горячим следам 12.07.2021

  1. Главная
  2. Россия 1
  3. 60 минут
  4. 2
60 минут 12.07.2021. По горячим следам
12.07.2021 09.07.2021 09.07.2021 08.07.2021 08.07.2021 07.07.2021 07.07.2021 06.07.2021 06.07.2021 05.07.2021
Еще

60 минут - По горячим следам (12 Июля 2021)

996 просмотров
8
1
Поделиться
2
60 минут
60 минут
Подписаться

Опубликовано: 12 Июля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам (12 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
Станислав
12 Июля 2021, 15:10
Спасибо за просмотр. Почему 60 минут везде блокируют???
Ответить
Голосуйте:
-
0
эндемик
12 Июля 2021, 17:21
Боже мой,ну сколько же шизофренической каши в студии,когда остервенело,глумительно и уничижительно пытаются обсуждать украинскую государственность с разных сторон,с претензией на истину в последней инстанции,используя при этом в совокуплении самые невероятные политические нагромождения мирового масштаба! Так и хочется спросить у господ пропагандистов агрессивного российского ворья и жулья,а почему не болит голова у дятла? А ответ очень простой,да потому что он ДЯТЕЛ,причем этнически мутированный,безапелляционно наглый и лицемерный по своей сути!
Ответить
Голосуйте:
-
0
Новый ФОРУМ

Новые видео

Армен Гаспарян. Твиттер Протасевича, падение Додона, безопасность Зе и грузинский движ 12.07.2021Дождь. Яшин ушел с поста главы Крансосельского района. Штурм парламента Грузии. Италия выиграла «Евро-2020» 12.07.2021От трёх до пяти 12.07.2021НАШ. Марафон. Визит Зеленского в США. Минские соглашения. Годовщина Волынской трагедии 12.07.2021Персонально ваш. Валерий Соловей 12.07.2021Соловьёв LIVE. Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Инфекционист Евгений Тимаков 12.07.2021Перший Незалежний. Международный медиапроект "ЛЮДИ" 12.07.202160 минут. По горячим следам 12.07.2021Соловьёв LIVE. Яков Кедми об убийстве президента Гаити и попытках США навязать другим странам что-то им чуждое 12.07.2021Железная логика 12.07.2021Анатолий Шарий. Кремль против украинского ученого. Адская схватка 12.07.2021Вести в 20:00 11.07.2021Армен Гаспарян. Политики имени жены и новые вершины днища профессиональных леваков 12.07.2021Дождь. Италия — чемпион. Брэнсон в космосе. Екатеринбург: крестный ход вопреки запрет 12.07.2021Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Илья Яшин 12.07.2021

Все ток-шоу