Зачем России талибы? Дальнейшая судьбу Афганистана в случае захвата

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Яков Кедми об убийстве президента Гаити и попытках США навязать другим странам что-то им чуждое

Открываем «Штаб по вакцинации»! В студии — Роман Голованов и инфекционист Евгений Тимаков.

В нашем эфире расскажем о том, как проходит вакцинация от коронавируса, о преимуществах наших вакцин и не только.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Инфекционист Евгений Тимаков (12 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.