Илья Яшин сообщил, что решил сложить с себя полномочия главы Красносельского района Москвы. Политик рассказал об усилении давления на муниципалитет Красносельского района со стороны прокуратуры, которая, по его мнению, выполняет «политический заказ», связанный с оппозиционной деятельностью Яшина.

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