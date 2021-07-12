60 минут. По горячим следам. Байден о грандиозном успехе миссии США в Афганистане 09.07.2021

Президент России Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев. Временной отрезок событий, охваченных статьей, широкий – от конца 9 века до наших дней, однако ни один из современных украинских лидеров в материале, опубликованном на русском и украинском языках, не упоминается.

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