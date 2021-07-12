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Специальный репортаж «Событий». Грани разумного 12.07.2021

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Специальный репортаж «Событий» 12.07.2021. Грани разумного
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Специальный репортаж «Событий» - Грани разумного (12 Июля 2021)

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Специальный репортаж «Событий»
Специальный репортаж «Событий»
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Опубликовано: 12 Июля 2021

Март 2020 года. Гражданская война в Ливии. Дрон-камикадзе атакует отступающие из Триполи войска повстанцев. Впервые в истории машинный разум самостоятельно принимает решение убить человека. Нобярь 2020 года. Первый Российский водородный грузовой беспилотник на умном участке ЦКАД. Февраль 2019 года. Нейронная сеть аккорд за аккордом учится сочинять музыку.

 

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