Зрада подкралась ко всем навальнистам, верующим, что фюрера резиновых уточек отравила тоталитарная ФСБ. Опубликованный проект доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вскрыл, что «отравление» Навального было немецкой спецоперацией. Иначе как бы Германия запросила «оказание технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина» 20 августа 2020 года, когда «борец с Режимом» только перелетал из Томска в Омск?

Смотрите онлайн Политическая Россия Доклад ОЗХО: "отравление Навального" было немецкой спецоперацией (12 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.