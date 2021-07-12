Соловьёв LIVE - Война и мир: куда идёт Афганистан? Кто нам Талибан*? Плацдарм Леонкова (12 Июля 2021)
Опубликовано: 12 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Яков Кедми об убийстве президента Гаити и попытках США навязать другим странам что-то им чуждое
Кто ты такой, чтобы говорить это президенту России? Яков Кедми о жесткой беседе Байдена и Путина
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«Плацдарм Леонкова» в эфире.
Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:
Война и мир: куда идёт Афганистан?
- Талибан скорее нам друг или скорее нам враг?
- Не наступим ли мы на «сирийские грабли»?
- Что будет с Афганистаном, после того как его поглотит «Талибан»?
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