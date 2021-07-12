Кто ты такой, чтобы говорить это президенту России? Яков Кедми о жесткой беседе Байдена и Путина

Яков Кедми об убийстве президента Гаити и попытках США навязать другим странам что-то им чуждое

«Плацдарм Леонкова» в эфире.

Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:

Война и мир: куда идёт Афганистан?

- Талибан скорее нам друг или скорее нам враг?

- Не наступим ли мы на «сирийские грабли»?

- Что будет с Афганистаном, после того как его поглотит «Талибан»?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Война и мир: куда идёт Афганистан? Кто нам Талибан*? Плацдарм Леонкова (12 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.