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Соловьёв LIVE. Война и мир: куда идёт Афганистан? Кто нам Талибан*? Плацдарм Леонкова 12.07.2021

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Соловьёв LIVE 12.07.2021. Война и мир: куда идёт Афганистан? Кто нам Талибан*? Плацдарм Леонкова
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Соловьёв LIVE - Война и мир: куда идёт Афганистан? Кто нам Талибан*? Плацдарм Леонкова (12 Июля 2021)

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Опубликовано: 12 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Плацдарм Леонкова» в эфире.

Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:

 

Война и мир: куда идёт Афганистан?
- Талибан скорее нам друг или скорее нам враг?
- Не наступим ли мы на «сирийские грабли»?
- Что будет с Афганистаном, после того как его поглотит «Талибан»?

 

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