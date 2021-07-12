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Время покажет (12 Июля 2021)

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Опубликовано: 12 Июля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

Темы выпуска: 

- продолжаются беспорядки в Грузии. Оппозиция требует отставки правительства;

- уход американских войск из Афганистана;

- финал Чемпионата мира по футболу и его последствия;

- олимпиада и политика;

- пустят ли российскую вакцину в Европу?

 

Полыхает по-грузински, после смерти избитого противниками ЛГБТ журналиста Тбилиси захлестнули протесты, устоит ли действующая власть? Жестокая расправа в Гаити, президента страны не просто убили, а пытали перед смертью, подозреваемые уже найдены, но кто же главный заказчик? Финал Евро по-британски, слёзы, драки и горы мусора, пока в Италии празднуют победу, в Англии пытаются найти буйных фанатов, устроивших беспорядки в Лондоне.

 

Смотрите онлайн Время покажет (12 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Лариса Куперман
12 Июля 2021, 22:26
Когда майкл и другие недоумки открывают свои рты чтобы нести очередную гебельсятину, они должны знать, что америка и украина каждый год в ООН голосуют за героизацию нацизма. Т.е. все, что несет эта глуповатая свора зикого запада есть ложь и нацистская пропаганда.
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