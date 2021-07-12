В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

Темы выпуска:

- продолжаются беспорядки в Грузии. Оппозиция требует отставки правительства;

- уход американских войск из Афганистана;

- финал Чемпионата мира по футболу и его последствия;

- олимпиада и политика;

- пустят ли российскую вакцину в Европу?

Полыхает по-грузински, после смерти избитого противниками ЛГБТ журналиста Тбилиси захлестнули протесты, устоит ли действующая власть? Жестокая расправа в Гаити, президента страны не просто убили, а пытали перед смертью, подозреваемые уже найдены, но кто же главный заказчик? Финал Евро по-британски, слёзы, драки и горы мусора, пока в Италии празднуют победу, в Англии пытаются найти буйных фанатов, устроивших беспорядки в Лондоне.

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