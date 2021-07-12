Время покажет (12 Июля 2021)
Опубликовано: 12 Июля 2021
Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев
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В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.
Темы выпуска:
- продолжаются беспорядки в Грузии. Оппозиция требует отставки правительства;
- уход американских войск из Афганистана;
- финал Чемпионата мира по футболу и его последствия;
- олимпиада и политика;
- пустят ли российскую вакцину в Европу?
Полыхает по-грузински, после смерти избитого противниками ЛГБТ журналиста Тбилиси захлестнули протесты, устоит ли действующая власть? Жестокая расправа в Гаити, президента страны не просто убили, а пытали перед смертью, подозреваемые уже найдены, но кто же главный заказчик? Финал Евро по-британски, слёзы, драки и горы мусора, пока в Италии празднуют победу, в Англии пытаются найти буйных фанатов, устроивших беспорядки в Лондоне.
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