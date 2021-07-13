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Полный контакт с Владимиром Соловьевым 13.07.2021
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Полный контакт с Владимиром Соловьевым (13 Июля 2021)

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Опубликовано: 13 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Доброе утро! Устанавливаем «Полный контакт»! Владимир Соловьёв и самые уважаемые эксперты страны на протяжении четырёх часов! Присоединяйтесь!

 

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым (13 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
larisa
13 Июля 2021, 07:53
спасибо за эфир
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Марсель
13 Июля 2021, 09:01
Владимир Рудольфович, в начале передачи когда вы здороваетесь со зрителями...смотрите в камеру, уважайте их.
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