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Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Дмитрий Навоша 13.07.2021

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Утренний разворот 13.07.2021. Саша и Таня. Живой гвоздь - Дмитрий Навоша
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Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Дмитрий Навоша (13 Июля 2021)

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Опубликовано: 13 Июля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр:  


Ася Рак, экономический обозреватель
 

Александр Драган, аналитик открытых данных

 

Николай Викторович Калашников, советник директора института Латинской Америки РАН


Дмитрий Навоша, основатель Tribuna.com


Роман Цимбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН» 

 

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