Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Дмитрий Навоша (13 Июля 2021)
Опубликовано: 13 Июля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Еще
В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр:
Ася Рак, экономический обозреватель
Александр Драган, аналитик открытых данных
Николай Викторович Калашников, советник директора института Латинской Америки РАН
Дмитрий Навоша, основатель Tribuna.com
Роман Цимбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН»
Смотрите онлайн Утренний разворот Саша и Таня. Живой гвоздь - Дмитрий Навоша (13 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.