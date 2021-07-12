Сегодня стало известно о постановлении губернатора Кубани В.Кондратьева, согласно которому введена обязательная вакцинация для туристов, приезжающих без сертификатов о сделанных прививках, вне зависимости от срока пребывания в регионе. Требование распространяется даже на тех, кто заселился всего на один день. Если прививку они так и не сделают, то им может быть назначен штраф в размере до 30 тыс. руб. Можно ли требовать от людей прививаться? Может ли работодатель или чиновники наказать человека за отказ от вакцинации? На эти и другие вопросы правового толка, связанные с всеобщей вакцинацией обсудим с А.Захаровым и А.Захидовым

Смотрите онлайн Царьград. Главное Раскол в обществе: законно ли требование чиновников о всеобщей вакцинации (12 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.