Николай Стариков - Почему Москва ведёт переговоры с талибами (13 Июля 2021)
Опубликовано: 13 Июля 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом выпуске видеоблога речь зашла о визите делегации талибов в Москву. Проанализировали причины выхода США из Афганистана. Порассуждали на тему, можно ли вести переговоры с запрещёнными организациями. Привели исторические аналогии, когда враги становились союзниками.
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