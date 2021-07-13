Все точки над «i» в провокации с Суворовым

США и Великобритания против России и Украины

Полный расклад по Афганистану. Что делать России

В новом выпуске видеоблога речь зашла о визите делегации талибов в Москву. Проанализировали причины выхода США из Афганистана. Порассуждали на тему, можно ли вести переговоры с запрещёнными организациями. Привели исторические аналогии, когда враги становились союзниками.

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