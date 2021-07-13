США и Афганистан: как из поражения лепить победу (Сергей Михеев)

Это английское BYDLO хотело забрать у нас ЧМ-2018

Обсудим всё, что происходит по теме вакцинации. Кто покупает QR-коды и зачем? Мы провели расследование о поддельных кодах и сертификатах. Также поговорим с антиваксерами и узнаем причины отказа от вакцин. Покажем врачей, которые отговаривают от прививок!

Две премьеры! Артемий Лебедев расскажет, что его «Бесит». «Укол зонтиком» от Виталия Серуканова получит бывший сторонник Навального Александр Ларенков.

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