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Политическая Россия. Антиваксеры vs прививочники. Как продают и покупают QR-коды 13.07.2021

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Политическая Россия 13.07.2021. Антиваксеры vs прививочники. Как продают и покупают QR-коды
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Политическая Россия - Антиваксеры vs прививочники. Как продают и покупают QR-коды (13 Июля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 13 Июля 2021

Обсудим всё, что происходит по теме вакцинации. Кто покупает QR-коды и зачем? Мы провели расследование о поддельных кодах и сертификатах. Также поговорим с антиваксерами и узнаем причины отказа от вакцин. Покажем врачей, которые отговаривают от прививок!

 

Две премьеры! Артемий Лебедев расскажет, что его «Бесит».  «Укол зонтиком» от Виталия Серуканова получит бывший сторонник Навального Александр Ларенков.

 

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