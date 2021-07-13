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эндемик

Ну не хотят украинцы в большинстве своем насильной чужой государственности на своей земле! И это факт! И пока вы в этой студии будете вести себя самым возмутительным образом к украинской государственности,у российской государственности и в дальнейшем будет еще большее отторжение, практически по всему миру,не будет никакого международного уважения,пока не изменится внешняя и внутренняя политика! Хотите уважительного исторического добрососедства? Откажитесь от нахрапистого имперского доминирования! И развивайте мирную и доброжелательную конфедеративность славянских и прочих народов! Почему в Швейцарии ЭТО возможно?! Вы посмотрите пристально на российских политиканов,которые в большинстве своем в денежном услужении у агрессивных прихватизированных капиталистов! Им бесконечно мало добрых суверенных отношений с Белоруссией,им непременно нужно верховенство и доминирование во всем,им нужно все и вся национальное в независимых государствах безапелляционно превратить в полное поглощение имперской российской государственностью,которая поражена агрессивной капиталистической алчностью вопреки воле простых народов! Не будет никакой братской дружбы по такому принципу НИКОГДА! Проблема именно в российской государственности и ее не умной политике,как внешней,так и внутренней. Не исключаю,что такое положение вещей регулируется внешними манипуляторами и кукловодами,лично для меня это очевидно! Все идет по единому сценарию развала СССР. Сначала, с попустительства предательского центра,развивается агрессивный независимый национализм на окраинах бывшей империи,а потом,после поспешного не умного развода, организуется заведомо тщетная псевдоборьба с этим самым независимым национализмом из бывшего центра,вывернутого наизнанку, путем контрреволюции с клеймом грабительского криминального капитализма,но с претензией и амбициями былых социалистических завоеваний! И вот эта постсоветская политико-экономическая химера, в виде деструктивного семикрылого пятичлена, продолжает истерически дергаться в конвульсиях для своих ложных амбиций на потеху всему миру,имея в себе твердолобую ложную истину в последней инстанции,чтобы тщетно возродиться в большом едином, криминальном, капиталистическом государстве! Как говорил один из героев известной гайдаевской комедии,что ЭТО,как минимум,ВОЛЮНТАРИЗМ,хотя известный психиатор назвал бы ЭТО определенной психической политической болезнью,и я бы с ним согласился почти на сто процентов.