О первом эфире в передаче Владимира Соловьева

Почему выбрали журналистику? Что самое волнительное в профессии журналиста?

Каким качеством должен обладать журналист?

Что сподвигло заняться расследованиями?

О моменте, когда было страшно

Делать расследование сложнее сейчас или в 90-е?

Вы сотрудничали со спецслужбами?

Что вам предлагали за отмену выхода расследования?

Что самое сложное в вашей работе сейчас?

Что читаете на ночь?

За что вам стыдно?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Александр Хинштейн: монолог. Премьера (13 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.