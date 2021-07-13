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Соловьёв LIVE. Александр Хинштейн: монолог. Премьера 13.07.2021

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Соловьёв LIVE 13.07.2021. Александр Хинштейн: монолог. Премьера
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Соловьёв LIVE - Александр Хинштейн: монолог. Премьера (13 Июля 2021)

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Опубликовано: 13 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

О первом эфире в передаче Владимира Соловьева
Почему выбрали журналистику? Что самое волнительное в профессии журналиста?
Каким качеством должен обладать журналист?
Что сподвигло заняться расследованиями?
О моменте, когда было страшно
Делать расследование сложнее сейчас или в 90-е?
Вы сотрудничали со спецслужбами?
Что вам предлагали за отмену выхода расследования?
Что самое сложное в вашей работе сейчас?
Что читаете на ночь?
За что вам стыдно?

 

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