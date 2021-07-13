Соловьёв LIVE - Александр Хинштейн: монолог. Премьера (13 Июля 2021)
Опубликовано: 13 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Яков Кедми об убийстве президента Гаити и попытках США навязать другим странам что-то им чуждое
Еще
О первом эфире в передаче Владимира Соловьева
Почему выбрали журналистику? Что самое волнительное в профессии журналиста?
Каким качеством должен обладать журналист?
Что сподвигло заняться расследованиями?
О моменте, когда было страшно
Делать расследование сложнее сейчас или в 90-е?
Вы сотрудничали со спецслужбами?
Что вам предлагали за отмену выхода расследования?
Что самое сложное в вашей работе сейчас?
Что читаете на ночь?
За что вам стыдно?
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Александр Хинштейн: монолог. Премьера (13 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.