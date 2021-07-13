60 минут. По горячим следам. Зеленский не смог прочесть до конца статью Путина 13.07.2021

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в ультимативной форме потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых браков. По мнению суда в Страсбурге, Россия больше не имеет права нарушать соответствующую европейскую конвенцию.

Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. ЕСПЧ обязал Россию признать однополые браки (13 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.