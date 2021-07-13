60 минут - Вечерний выпуск. ЕСПЧ обязал Россию признать однополые браки (13 Июля 2021)
Опубликовано: 13 Июля 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. Статья Путина об историческом единстве русских и украинцев 12.07.2021
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в ультимативной форме потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых браков. По мнению суда в Страсбурге, Россия больше не имеет права нарушать соответствующую европейскую конвенцию.
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