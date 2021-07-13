Позорным бегством завершилась карьера «борца с Режимом» Ильи Яшина на посту главы Красносельского района Москвы. Креакл написал заявление об отставке, подав свои действия под соусом «давления» со стороны Режима. А сделал он это после того, как суд лишил его на 3 года права участия в выборах

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