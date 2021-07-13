Телеканал Дождь - Лукашенко снова встречается с Путиным. Взрыв газа в Геленджике. Будущее «Спутника V» в Европе (13 Июля 2021)
Опубликовано: 13 Июля 2021
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Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут встречу 13 июля в Санкт-Петербурге.
В гостинице в центре Геленджика произошел взрыв. По предварительным данным, в гостинице на улице Советская взорвался газ на одном из этажей, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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