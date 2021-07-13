Как власть борется с КПРФ, а КПРФ борется сама с собой

Статья Путина об Украине. Митинги за отставку правительства в Грузии. Хараидзе под домашним арестом

Статья Путина об Украине. Показания Латушко против Лукашенко. Варвара Шмыкова

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут встречу 13 июля в Санкт-Петербурге.

В гостинице в центре Геленджика произошел взрыв. По предварительным данным, в гостинице на улице Советская взорвался газ на одном из этажей, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Лукашенко снова встречается с Путиным. Взрыв газа в Геленджике. Будущее «Спутника V» в Европе (13 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.