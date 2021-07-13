В этом выпуске:

- В России опять антирекорд: за сутки от ковида умерли 780 человек;

- Путин написал статью о единстве русских и украинцев;

- Банки стали продавать коллекторам больше так называемых «молодых» долгов;

- Росгеология огорчила докладом: на арктическом шельфе рентабельно меньше 20 процентов запасов нефти;

- В Алматы на забастовку вышли строители метро;

- Американские штаты Вашингтон и Орегон планируют открыть все школы к началу учебного года;

- Американский минторг перекрыл нелегальный канал поставки в Россию технологий для отечественной оборонки;

- Суборбитальный полёт Брэнсона не имеет отношения к профессиональной космонавтике, заявил Рогозин;

- Телеканал RT и паралимпийский комитет России запустили видеодневник.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Путин про Украину. Молодые долги. Космические яхты. Галопом по Европам (13 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.