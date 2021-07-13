Константин Сёмин - Путин про Украину. Молодые долги. Космические яхты. Галопом по Европам (13 Июля 2021)
Опубликовано: 13 Июля 2021
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В этом выпуске:
- В России опять антирекорд: за сутки от ковида умерли 780 человек;
- Путин написал статью о единстве русских и украинцев;
- Банки стали продавать коллекторам больше так называемых «молодых» долгов;
- Росгеология огорчила докладом: на арктическом шельфе рентабельно меньше 20 процентов запасов нефти;
- В Алматы на забастовку вышли строители метро;
- Американские штаты Вашингтон и Орегон планируют открыть все школы к началу учебного года;
- Американский минторг перекрыл нелегальный канал поставки в Россию технологий для отечественной оборонки;
- Суборбитальный полёт Брэнсона не имеет отношения к профессиональной космонавтике, заявил Рогозин;
- Телеканал RT и паралимпийский комитет России запустили видеодневник.
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