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Константин Сёмин. Путин про Украину. Молодые долги. Космические яхты. Галопом по Европам 13.07.2021

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Константин Сёмин 13.07.2021. Путин про Украину. Молодые долги. Космические яхты. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Путин про Украину. Молодые долги. Космические яхты. Галопом по Европам (13 Июля 2021)

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Константин Сёмин
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Опубликовано: 13 Июля 2021

В этом выпуске:
- В России опять антирекорд: за сутки от ковида умерли 780 человек;
- Путин написал статью о единстве русских и украинцев;
- Банки стали продавать коллекторам больше так называемых «молодых» долгов;
- Росгеология огорчила докладом: на арктическом шельфе рентабельно меньше 20 процентов запасов нефти;
- В Алматы на забастовку вышли строители метро;
- Американские штаты Вашингтон и Орегон планируют открыть все школы к началу учебного года;
- Американский минторг перекрыл нелегальный канал поставки в Россию технологий для отечественной оборонки;
- Суборбитальный полёт Брэнсона не имеет отношения к профессиональной космонавтике, заявил Рогозин;
- Телеканал RT и паралимпийский комитет России запустили видеодневник.

 

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