Соловьёв LIVE - Украина не для русских? Джефферсон трепещет за США. Наши с Борисом Якеменко (13 Июля 2021)
Опубликовано: 13 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Радостно отрабатывают заказ»: Соловьев – о всеобщей истерии после статьи Путина о народном единстве
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Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!
СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:
ГЛАВНАЯ ТЕМА «УКРАИНА НЕ ДЛЯ РУССКИХ???»
- Анализируем статью Путина об Украине.
- Михаил Булгаков о разнице между «кот» и «кiт».
- Реакция на статью Путина. Истерика и ложь.
- Тарас Бульба о продажности украинских властей.
ДЖЕФФЕРСОН ТРЕПЕЩЕТ ЗА США.
- Убийство президента Гаити - при чем тут Америка? При всём.
- Америка как нарыв на теле мира.
- Убийство как урок для всех, начиная с Зеленского.
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Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Украина не для русских? Джефферсон трепещет за США. Наши с Борисом Якеменко (13 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.