«Радостно отрабатывают заказ»: Соловьев – о всеобщей истерии после статьи Путина о народном единстве

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

ГЛАВНАЯ ТЕМА «УКРАИНА НЕ ДЛЯ РУССКИХ???»

- Анализируем статью Путина об Украине.

- Михаил Булгаков о разнице между «кот» и «кiт».

- Реакция на статью Путина. Истерика и ложь.

- Тарас Бульба о продажности украинских властей.

ДЖЕФФЕРСОН ТРЕПЕЩЕТ ЗА США.

- Убийство президента Гаити - при чем тут Америка? При всём.

- Америка как нарыв на теле мира.

- Убийство как урок для всех, начиная с Зеленского.

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Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Украина не для русских? Джефферсон трепещет за США. Наши с Борисом Якеменко (13 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.