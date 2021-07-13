Как власть борется с КПРФ, а КПРФ борется сама с собой

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13 июля в Санкт-Петербурге прошли переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Основной темой их разговора стало противодействие попыткам Запада «раскачать» ситуацию в Беларуси. Лукашенко заявил, что «начал работу по всем НКО, НПО и так называемым «западным СМИ, которые дарили демократию, а на самом деле насаждали террор».

Одно из старейших изданий Беларуси «Наша Нiва» прекратило работу в стране по соображениям безопасности. Часть сотрудников издания переехала за границу, некоторые остаются в Беларуси, но не работают.

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