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Дождь. Встреча Путина и Лукашенко. Отставка главы МВД Украины. «Наша Нiва» самоликвидировалась в Беларуси 13.07.2021

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Телеканал Дождь 13.07.2021. Встреча Путина и Лукашенко. Отставка главы МВД Украины. «Наша Нiва» самоликвидировалась в Беларуси
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Телеканал Дождь - Встреча Путина и Лукашенко. Отставка главы МВД Украины. «Наша Нiва» самоликвидировалась в Беларуси (13 Июля 2021)

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Опубликовано: 13 Июля 2021

13 июля в Санкт-Петербурге прошли переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Основной темой их разговора стало противодействие попыткам Запада «раскачать» ситуацию в Беларуси. Лукашенко заявил, что «начал работу по всем НКО, НПО и так называемым «западным СМИ, которые дарили демократию, а на самом деле насаждали террор». 

Одно из старейших изданий Беларуси «Наша Нiва» прекратило работу в стране по соображениям безопасности. Часть сотрудников издания переехала за границу, некоторые остаются в Беларуси, но не работают.

 

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