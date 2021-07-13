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Время покажет 13.07.2021
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Время покажет (13 Июля 2021)

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Опубликовано: 13 Июля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске: 

- визит Владимира Зеленского в Германию;

- статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев»

 

Скандал на почве расизма, чернокожих английских футболистов атаковали собственные болельщики. Зеленский устроил торги в Германии, о чем договорился с Меркель? Истерика на Украине, Путин написал статью о единстве русских и украинцев, что не понравилось Киеву? Трагедия в Геленджике, в гостинице взорвался газовый баллон, есть погибшие. Дипломат-воришка, зачем сотрудника посольства США понадобился железнодорожный указатель в Тверской области?

 

Смотрите онлайн Время покажет (13 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
Лариса Куперман
13 Июля 2021, 21:08
Уберите уже этих тупых бандерложек вадимо-андрюшек! Просто невозможно слушать и получать информацию из-за постоянного визга этих недоучек с вечно изнасилованными мозгами, которым лень учить Историю. Неужели нельзя найти что-то поумнее в целом бандерштате? Хотя бы чуть поприличнее. Стыдно слушать глупости вадимо-андрюшек, несущих бред на чисто русском языке.
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Лариса Куперман
13 Июля 2021, 21:15
Весь этот бандерштатский клоповник надо дустом. И накрыть колпаком. Жаль, что так нельзя с нацистским хозяином этой нацистской помойки.
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