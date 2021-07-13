В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

- визит Владимира Зеленского в Германию;

- статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев»

Скандал на почве расизма, чернокожих английских футболистов атаковали собственные болельщики. Зеленский устроил торги в Германии, о чем договорился с Меркель? Истерика на Украине, Путин написал статью о единстве русских и украинцев, что не понравилось Киеву? Трагедия в Геленджике, в гостинице взорвался газовый баллон, есть погибшие. Дипломат-воришка, зачем сотрудника посольства США понадобился железнодорожный указатель в Тверской области?

Смотрите онлайн Время покажет (13 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.