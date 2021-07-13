Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Шафран. Запад снова наносит удар по русской семье. Придуман новый способ 13.07.2021

  1. Главная
  2. Царьград
  3. Шафран
Шафран 13.07.2021. Запад снова наносит удар по русской семье. Придуман новый способ
13.07.2021 08.07.2021 06.07.2021 01.07.2021 29.06.2021 24.06.2021 22.06.2021 17.06.2021 15.06.2021 10.06.2021
Еще

Шафран - Запад снова наносит удар по русской семье. Придуман новый способ (13 Июля 2021)

10 просмотров
1
0
Поделиться
Шафран
Шафран
Подписаться

Опубликовано: 13 Июля 2021

Ведущие: Анна Шафран

В последние годы государство стало делать гораздо больше для поддержки семей. Но, к сожалению, далеко не все региональные чиновники понимают, что помощь семье и изъятие детей - это не одно и то же, а прямо противоположные вещи. Не все федеральные чиновники в Москве осознают тот безусловный вред, который несёт семьям ювенальная юстиция. Как защитить не навредив, - разбираются Анна Шафран и Элина Жгутова, руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван чай».

 

Смотрите онлайн Шафран Запад снова наносит удар по русской семье. Придуман новый способ (13 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Соловьёв LIVE. Лукашенко экстренно прилетел к Путину. Зеленский против русских. Отставка Авакова. Михеев говорит 13.07.2021Царьград. Главное. В России введут безальтернативные меры из-за вакцинации: дискриминация непривитых 13.07.2021Шафран. Запад снова наносит удар по русской семье. Придуман новый способ 13.07.2021Время покажет 13.07.2021Дождь. Встреча Путина и Лукашенко. Отставка главы МВД Украины. «Наша Нiва» самоликвидировалась в Беларуси 13.07.2021Вести в 20:00 13.07.2021Соловьёв LIVE. Украина не для русских? Джефферсон трепещет за США. Наши с Борисом Якеменко 13.07.2021НАШ. Важное. Отставка Авакова. Скандальная статья Путина об Украине. Зеленский договорился с Меркель 13.07.2021Особое мнение. Александр Проханов 13.07.2021Стратегия с Анной Шафран 13.07.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Пульс" 13.07.2021НАШ. Марафон. Статья Путина об Украине. Новые санкции СНБО. План Маршалла для Украины 13.07.2021Константин Сёмин. Путин про Украину. Молодые долги. Космические яхты. Галопом по Европам 13.07.2021Соловьёв LIVE. Афганистан. Возвращение талибов. АРМАГЕДДОНЫЧ 13.07.2021Анатолий Шарий. Полный провал в Германии 13.07.2021

Все ток-шоу