В последние годы государство стало делать гораздо больше для поддержки семей. Но, к сожалению, далеко не все региональные чиновники понимают, что помощь семье и изъятие детей - это не одно и то же, а прямо противоположные вещи. Не все федеральные чиновники в Москве осознают тот безусловный вред, который несёт семьям ювенальная юстиция. Как защитить не навредив, - разбираются Анна Шафран и Элина Жгутова, руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван чай».

Смотрите онлайн Шафран Запад снова наносит удар по русской семье. Придуман новый способ (13 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.