Царьград. Главное - В России введут безальтернативные меры из-за вакцинации: дискриминация непривитых (13 Июля 2021)
Опубликовано: 13 Июля 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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В пользу ограничений для невакцинированных говорит «сама логика развития ситуации с пандемией», заявил Д.Песков. По его словам, такие меры могут стать безальтернативными. Между тем, в России непривитые граждане уже столкнулись с дискриминацией при приеме на работу. Обсудим тему с юристом А.Петропольским и доктором медицинских наук В.Шафалиновым.
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