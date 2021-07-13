В пользу ограничений для невакцинированных говорит «сама логика развития ситуации с пандемией», заявил Д.Песков. По его словам, такие меры могут стать безальтернативными. Между тем, в России непривитые граждане уже столкнулись с дискриминацией при приеме на работу. Обсудим тему с юристом А.Петропольским и доктором медицинских наук В.Шафалиновым.

Смотрите онлайн Царьград. Главное В России введут безальтернативные меры из-за вакцинации: дискриминация непривитых (13 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.