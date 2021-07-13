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Царьград. Главное. В России введут безальтернативные меры из-за вакцинации: дискриминация непривитых 13.07.2021

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Царьград. Главное 13.07.2021. В России введут безальтернативные меры из-за вакцинации: дискриминация непривитых
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Царьград. Главное - В России введут безальтернативные меры из-за вакцинации: дискриминация непривитых (13 Июля 2021)

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Опубликовано: 13 Июля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

В пользу ограничений для невакцинированных говорит «сама логика развития ситуации с пандемией», заявил Д.Песков. По его словам, такие меры могут стать безальтернативными. Между тем, в России непривитые граждане уже столкнулись с дискриминацией при приеме на работу. Обсудим тему с юристом А.Петропольским и доктором медицинских наук В.Шафалиновым.

 

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