Пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (PAS) по итогам прошедших 11 июля выборов в парламент Молдавии получила большинство — 63 места из 101. Это означает, что теперь она может самостоятельно, не вступая в коалиции с другими партиями, сформировать правительство.

Для того чтобы в следующие четыре года реализовать большинство из обещанного в ходе предвыборной кампании — вести социально ориентированную политику, повысить пенсии и зарплаты, начать бороться с коррупцией, — этого результата достаточно. То немногое, что PAS не сможет без союзников, — изменить Конституцию.

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