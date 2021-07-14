Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Евгений Киселев (14 Июля 2021)
Опубликовано: 14 Июля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр:
Борис Александрович Куприянов, соучредитель магазина «Фаланстер», директор сайта о книгах и чтении «Горький»
Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
Франак Вячорка, советник Светланы Тихановской
Живой гвоздь - Евгений Алексеевич Киселев, журналист
Леонид Соловьев, адвокат правозащитной организации «Агора»
Борис Александрович Куприянов, соучредитель магазина «Фаланстер», директор сайта о книгах и чтении «Горький»
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