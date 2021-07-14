В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр:

Борис Александрович Куприянов, соучредитель магазина «Фаланстер», директор сайта о книгах и чтении «Горький»

Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»

Франак Вячорка, советник Светланы Тихановской

Живой гвоздь - Евгений Алексеевич Киселев, журналист

Леонид Соловьев, адвокат правозащитной организации «Агора»

Борис Александрович Куприянов, соучредитель магазина «Фаланстер», директор сайта о книгах и чтении «Горький»

Смотрите онлайн Утренний разворот Саша и Таня. Живой гвоздь - Евгений Киселев (14 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.