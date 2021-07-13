Смотрите в этом выпуске: вторая половина июля и август в России будут жарче обычного; сотрудничество России и Белоруссии обсудили Владимир Путин и Александр Лукашенко; на берегах Невы и Финского залива первая тренировка кораблей — участников Главного военно-морского парада; прививки сделали уже более 70% служащих столичного правительства; во Франции полтора миллиона человек записались на вакцинацию после выступления Макрона; статью Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» изучили и комментируют эксперты; в Краснодарском крае прошел конкурс среди спецназовцев; Михаил Мишустин посетил Тверской вагоностроительный завод.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (13 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.