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Политическая Россия. К чему Россию и Украину готовит статья Путина 14.07.2021

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Политическая Россия 14.07.2021. К чему Россию и Украину готовит статья Путина
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Политическая Россия - К чему Россию и Украину готовит статья Путина (14 Июля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 14 Июля 2021

Владимир Путин написал статью, посвященную общей истории русского, украинского и белорусского народов, а также подробно описал текущие реалии отношений России с Украиной. Текст получился подробным, с перечислением основных поворотных моментов нашей истории и прямым обозначением виновных в том, как все сложилось сегодня. 
Но главный вопрос состоит не в том, что написано в статье. А в том, почему она была опубликована именно сейчас. Путин нас к чему-то готовит?

 

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