Владимир Путин написал статью, посвященную общей истории русского, украинского и белорусского народов, а также подробно описал текущие реалии отношений России с Украиной. Текст получился подробным, с перечислением основных поворотных моментов нашей истории и прямым обозначением виновных в том, как все сложилось сегодня.

Но главный вопрос состоит не в том, что написано в статье. А в том, почему она была опубликована именно сейчас. Путин нас к чему-то готовит?

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