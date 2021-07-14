На голосовании в Верховной раде Украины произошел, так сказать, косяк с легализацией медицинского каннабиса – не хватило голосов. Но президент Владимир Зеленский рук не опускает – так сильно он хочет снять стресс после провальной встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, что потребовал вернуть проект закона на доработку и принять его на внеочередном заседании Рады.

Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам. Косяк с легализацией марихуаны на Украине (14 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.