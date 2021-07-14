60 минут - По горячим следам. Косяк с легализацией марихуаны на Украине (14 Июля 2021)
Опубликовано: 14 Июля 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. Статья Путина об историческом единстве русских и украинцев 12.07.2021
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На голосовании в Верховной раде Украины произошел, так сказать, косяк с легализацией медицинского каннабиса – не хватило голосов. Но президент Владимир Зеленский рук не опускает – так сильно он хочет снять стресс после провальной встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, что потребовал вернуть проект закона на доработку и принять его на внеочередном заседании Рады.
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