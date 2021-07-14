Лукашенко снова встречается с Путиным. Взрыв газа в Геленджике. Будущее «Спутника V» в Европе

Встреча Путина и Лукашенко. Ковид-ограничения в Петербурге. Серебренников в Каннах

За последние сутки в России выявлено 23 827 новых случаев коронавируса. И снова антирекорд по числу погибших — скончались 786 человек.

Белорусские силовики начали серию обысков у правозащитников и благотворительных организаций. Утром в среду обыски прошли в правозащитной организации "Весна", глава Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак написал в "Фейсбуке", что силовики ломают двери к ним в офис. У правозащитника и координатора кампании "Правозащитники против смертной казни" Андрея Полуды также прошел обыск.

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