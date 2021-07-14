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Соловьёв LIVE. «Активная позиция извращенцев»: Почему России хотят навязать европейские ценности 14.07.2021

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Соловьёв LIVE 14.07.2021. «Активная позиция извращенцев»: Почему России хотят навязать европейские ценности
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Соловьёв LIVE - «Активная позиция извращенцев»: Почему России хотят навязать европейские ценности (14 Июля 2021)

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Опубликовано: 14 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

О решении ЕСПЧ, наших отношениях с Советом Европы и многом другом. Петр Толстой в гостях у Владимира Соловьева.

 

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