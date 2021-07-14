Встречи президента России Владимира Путина с лидером Белоруссии Александром Лукашенко по своей форме все больше напоминают общение главы государства с губернатором. Во время переговоров в Петербурге 13 июля Путин то хвалил коллегу, то указывал на недочеты. В другое время Лукашенко бы обиделся на такой тон, но санкции Евросоюза вынуждают его принять правила игры

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