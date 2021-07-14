Время покажет (14 Июля 2021)
Опубликовано: 14 Июля 2021
Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев
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В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.
Темы выпуска:
- отставка Арсена Авакова;
- судьба газопровода «Голубой поток-2». Что хочет Украина?
- расследование убийства президента Гаити;
- Европейский суд по правам человека требует от России признать однополые браки;
- выступление Владимира Путина по поводу своей статьи "Об историческом единстве русских и украинцев".
Пан или пропал, раз Северный поток-2 скоро достроят, Зеленский решил поставить Европу на счетчик и требует гарантий, о чем торгуются? Жара бьет рекорды, на этой неделе температура трижды поднималась до максимума, побит рекорд тепла 85-летней давности, а дальше будет еще жарче. Читать до конца, Владимир Путин считает, что Зеленский осилит статью об Украине и им будет о чем поговорить.
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