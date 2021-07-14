В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

Темы выпуска:

- отставка Арсена Авакова;

- судьба газопровода «Голубой поток-2». Что хочет Украина?

- расследование убийства президента Гаити;

- Европейский суд по правам человека требует от России признать однополые браки;

- выступление Владимира Путина по поводу своей статьи "Об историческом единстве русских и украинцев".

Пан или пропал, раз Северный поток-2 скоро достроят, Зеленский решил поставить Европу на счетчик и требует гарантий, о чем торгуются? Жара бьет рекорды, на этой неделе температура трижды поднималась до максимума, побит рекорд тепла 85-летней давности, а дальше будет еще жарче. Читать до конца, Владимир Путин считает, что Зеленский осилит статью об Украине и им будет о чем поговорить.

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