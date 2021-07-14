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Соловьев в БЕШЕНСТВЕ! «Его сажать надо! Какое отношение Чубайс имеет к народной вакцине?»

Как Григорий Явлинский на самом деле выбирает кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблока», при чем здесь олигарх Михаил Ходорковский, за что надо судить Марину Литвинович и откуда у голожопого Ильи Яшина деньги на квартиру.

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