Соловьёв LIVE - Педофилы, нацисты, наркоманы: Соловьев о Явлинском, Литвинович, их хозяине и судьбе «яблочников» (14 Июля 2021)
Опубликовано: 14 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Лукашенко экстренно прилетел к Путину. Зеленский против русских. Отставка Авакова. Михеев говорит
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Как Григорий Явлинский на самом деле выбирает кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблока», при чем здесь олигарх Михаил Ходорковский, за что надо судить Марину Литвинович и откуда у голожопого Ильи Яшина деньги на квартиру.
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