Важное. Чего ждать от встречи Зеленского с Меркель? ПП-2

Обсуждаемые темы:

- Ермак анонсировал встречу в нормандской формате. Заявления Банковой и Кремля о встрече Зеленского и Путина. Будет ли ответ Зеленского на статью Путина?

- Северный поток-2. Тарифы на осень вырастут?

- Языковой закон признали конституционным. Что будет с российской?

- Отставка Авакова. Возможны ротации в Кабмине

- Работа СНБО: анонсы на пятницу, блокирование Фейсбуке, Разумков считает, что Совбез не имеет полномочий определять олигархов

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