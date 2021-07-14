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Константин Сёмин. Легкое недоедание. Обломки Планетария. Шапко-кот и Мишка. Галопом по Европам 14.07.2021

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Константин Сёмин 14.07.2021. Легкое недоедание. Обломки Планетария. Шапко-кот и Мишка. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Легкое недоедание. Обломки Планетария. Шапко-кот и Мишка. Галопом по Европам (14 Июля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 14 Июля 2021

В этом выпуске:
- В России второй день подряд максимальная за всю пандемию смертность;
- Пандемия лишила работы 255 миллионов человек, а 124 миллиона отбросила в нищету;
- Медоборудование в России так и не удалось импортозаместить;
- Российским семьям, чтобы прожить, нужно хотя бы 61 тысячу рублей в месяц;
- Путин одобрил новые кредиты Беларуси;
- В Киеве пенсионеры силовых структур попытались прорваться в здание Рады;
- В ЮАР продолжаются столкновения полиции со сторонниками экс-президента Зумы;
- Филиппины выдвинули новые обвинения в адрес Китая;
- АвтоВАЗ снова остановил конвейеры;
- Очередной советский завод выставлен на продажу;
- В Пензе снесли единственный в мире деревянный планетарий;
- В Саратове неизвестными избит один из руководителей штаба депутата и блогера Бондаренко;
- Российским спортсменам выдали инструкции, как вести себя на Олимпиаде в Токио.

 

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