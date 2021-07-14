В этом выпуске:

- В России второй день подряд максимальная за всю пандемию смертность;

- Пандемия лишила работы 255 миллионов человек, а 124 миллиона отбросила в нищету;

- Медоборудование в России так и не удалось импортозаместить;

- Российским семьям, чтобы прожить, нужно хотя бы 61 тысячу рублей в месяц;

- Путин одобрил новые кредиты Беларуси;

- В Киеве пенсионеры силовых структур попытались прорваться в здание Рады;

- В ЮАР продолжаются столкновения полиции со сторонниками экс-президента Зумы;

- Филиппины выдвинули новые обвинения в адрес Китая;

- АвтоВАЗ снова остановил конвейеры;

- Очередной советский завод выставлен на продажу;

- В Пензе снесли единственный в мире деревянный планетарий;

- В Саратове неизвестными избит один из руководителей штаба депутата и блогера Бондаренко;

- Российским спортсменам выдали инструкции, как вести себя на Олимпиаде в Токио.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Легкое недоедание. Обломки Планетария. Шапко-кот и Мишка. Галопом по Европам (14 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.