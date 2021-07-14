Политическая Россия - Западные эксперты потоптались по лжи о "вырубленной Сибири" (14 Июля 2021)
Опубликовано: 14 Июля 2021
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По годами тиражируемой «всёпропальщиками» лжи о «вырубленной Сибири» потоптались западные эксперты, изучившие состояние лесов на планете. По их оценке, именно российские леса спасают Землю от катастрофических климатических изменений, поскольку площадь этих лесов неуклонно растёт, и они поглощают всё больше углерода
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