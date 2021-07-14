Меньше четверти российских домохозяйств не могут свести концы с концами, тогда как более 75% испытывают существенные финансовые трудности (Росстат). Каждая 12-я семья (8,5%) не имеет возможности купить жизненно важные лекарства; столько же признались в отсутствии денег на приобретение новой одежды. Официально в России насчитывается 17,8 млн бедных - это люди, чей доход оказался ниже установленного правительством минимума. Лишь 6,4% граждан имеют доход от 75 тысяч рублей в месяц, тогда как 80,1% зарабатывают меньше 45 тысяч. У 9,7% населения доходы не превышают 10 тысяч рублей в месяц.

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