Лукашенко снова встречается с Путиным. Взрыв газа в Геленджике. Будущее «Спутника V» в Европе

Рекорд смертности от ковида в РФ. Путин - о статье об Украине. Беларусь: пришли за правозащитниками

Очередная волна обысков в Беларуси – уже не только у журналистов, но и у правозащитников. Как сообщает заблокированный в республике портал, силовики сегодня пришли к сотрудникам правозащитного центра «Весна». Валентина Стефановича – руководителя центра – увезли силовики, а до этого у него изъяли технику. Обыски прошли и у юриста организации Владимира Лобковича. А адвоката Антона Гашинского лишили лицензии – он был защитником россиянки Софьи Сапеги, журналиста Андрея Александрова и других.

В России больше не будет единого открытого портала наблюдения за избирательными участками, на котором можно посмотреть видео с камер наблюдения. Теперь доступ к ним будут иметь ограниченный круг людей.

С 24 июля Россия возобновит авиасообщение с Францией и Чехией.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Задержания в Беларуси. ЦИК закрыл трансляции с участков. Возобновление полетов во Францию и Чехию (14 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.