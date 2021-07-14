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Дождь. Задержания в Беларуси. ЦИК закрыл трансляции с участков. Возобновление полетов во Францию и Чехию 14.07.2021

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Телеканал Дождь 14.07.2021. Задержания в Беларуси. ЦИК закрыл трансляции с участков. Возобновление полетов во Францию и Чехию
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Телеканал Дождь - Задержания в Беларуси. ЦИК закрыл трансляции с участков. Возобновление полетов во Францию и Чехию (14 Июля 2021)

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Опубликовано: 14 Июля 2021

Очередная волна обысков в Беларуси – уже не только у журналистов, но и у правозащитников. Как сообщает заблокированный в республике портал, силовики сегодня пришли к сотрудникам правозащитного центра «Весна». Валентина Стефановича – руководителя центра – увезли силовики, а до этого у него изъяли технику. Обыски прошли и у юриста организации Владимира Лобковича. А адвоката Антона Гашинского лишили лицензии – он был защитником россиянки Софьи Сапеги, журналиста Андрея Александрова и других.

 

В России больше не будет единого открытого портала наблюдения за избирательными участками, на котором можно посмотреть видео с камер наблюдения. Теперь доступ к ним будут иметь ограниченный круг людей.

 

С 24 июля Россия возобновит авиасообщение с Францией и Чехией.

 

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