Путин больше не разговаривает с Лукашенко как с равным

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел жалобу трех однополых пар из России, которым отказали в оформлении брака. Суд постановил, что отказ этим парам является нарушением статьи 8 Европейской конвенции о правах человека («Право на уважение частной и семейной жизни»).

После этого ЕСПЧ решил, что Россия обязана обеспечить правовую основу на признание и защиту отношений подавших жалобу в соответствии с внутренним законодательством. ЕСПЧ высказал мнение, что, отказав однополым парам в регистрации их статуса, российские власти вышли за рамки предоставленной им свободы усмотрения.

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