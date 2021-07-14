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Политическая Россия. Гей-парад на Красной площади: ЕС обязал Россию признать однополые браки 14.07.2021

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Политическая Россия 14.07.2021. Гей-парад на Красной площади: ЕС обязал Россию признать однополые браки
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Политическая Россия - Гей-парад на Красной площади: ЕС обязал Россию признать однополые браки (14 Июля 2021)

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Опубликовано: 14 Июля 2021

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел жалобу трех однополых пар из России, которым отказали в оформлении брака. Суд постановил, что отказ этим парам является нарушением статьи 8 Европейской конвенции о правах человека («Право на уважение частной и семейной жизни»).

 

После этого ЕСПЧ решил, что Россия обязана обеспечить правовую основу на признание и защиту отношений подавших жалобу в соответствии с внутренним законодательством. ЕСПЧ высказал мнение, что, отказав однополым парам в регистрации их статуса, российские власти вышли за рамки предоставленной им свободы усмотрения.

 

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