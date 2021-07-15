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Николай Стариков. Вадим Левенталь: о Современности, Марксизме и Русском языке 15.07.2021

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Николай Стариков 15.07.2021. Вадим Левенталь: о Современности, Марксизме и Русском языке
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Николай Стариков - Вадим Левенталь: о Современности, Марксизме и Русском языке (15 Июля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 15 Июля 2021

Ведущие: Николай Стариков

Гостем очередного выпуска программы «По-СтАриковски», посвященного современной литературе, стал не просто писатель, а тот, кто писателей ищет и создает.

 

Это – Вадим Левенталь. Марксист, автор романа «Маша Регина», который вошёл в длинный список Русского Букера и вышел в финал крупнейшей премии РФ «Большая книга». А в августе 2016 года представлял Россию на Эдинбургском международном книжном фестивале.

 

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