Полный расклад по Афганистану. Что делать России

Почему Москва ведёт переговоры с талибами

Протесты на Кубе, выборы в Молдавии, талибы в Москве

Гостем очередного выпуска программы «По-СтАриковски», посвященного современной литературе, стал не просто писатель, а тот, кто писателей ищет и создает.

Это – Вадим Левенталь. Марксист, автор романа «Маша Регина», который вошёл в длинный список Русского Букера и вышел в финал крупнейшей премии РФ «Большая книга». А в августе 2016 года представлял Россию на Эдинбургском международном книжном фестивале.

Смотрите онлайн Николай Стариков Вадим Левенталь: о Современности, Марксизме и Русском языке (15 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.