Соловьев в БЕШЕНСТВЕ! «Его сажать надо! Какое отношение Чубайс имеет к народной вакцине?»

Педофилы, нацисты, наркоманы: Соловьев о Явлинском, Литвинович, их хозяине и судьбе «яблочников»

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказывает, пришло ли время вакцинироваться детям, почему болеют даже привитые люди и в чем преимущество "Спутника V".

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Вакцинация детей: что известно на данный момент и пора ли делать прививки. Объясняет врач Тимаков (15 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.