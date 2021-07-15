Соловьёв LIVE - Вакцинация детей: что известно на данный момент и пора ли делать прививки. Объясняет врач Тимаков (15 Июля 2021)
Опубликовано: 15 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Педофилы, нацисты, наркоманы: Соловьев о Явлинском, Литвинович, их хозяине и судьбе «яблочников»
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Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказывает, пришло ли время вакцинироваться детям, почему болеют даже привитые люди и в чем преимущество "Спутника V".
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Вакцинация детей: что известно на данный момент и пора ли делать прививки. Объясняет врач Тимаков (15 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.