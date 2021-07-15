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Дождь. Два суда Соболь. Больницы СПб переполнены из-за ковида. «Проект»: депутат незаконно продает лес IKEA 15.07.2021

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Телеканал Дождь 15.07.2021. Два суда Соболь. Больницы СПб переполнены из-за ковида. «Проект»: депутат незаконно продает лес IKEA
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Телеканал Дождь - Два суда Соболь. Больницы СПб переполнены из-за ковида. «Проект»: депутат незаконно продает лес IKEA (15 Июля 2021)

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Опубликовано: 15 Июля 2021

В Москве с 15 июля начнутся проверки компаний сферы услуг на исполнение требования вакцинировать 60% сотрудников, сообщил глава Главконтроля Евгений Данчиков. За нарушения предусмотрены штрафы от 30 тысяч до миллиона рублей в зависимости от типа компании.
Иркутский депутат Евгений Бакуров, входящий в список самых богатых депутатов в России, второй десяток лет с нарушениями норм вырубает тайгу и продает древесину по всему миру, в том числе и компании IKEA. Об этом сообщает «Проект». 

 

Суд начал процесс по «санитарному делу» в отношении политика Любови Соболь. СМИ не допустили освещать заседание. Сегодня же в Мосгорсуде рассматривается еще одно — административное — дело Соболь. 

 

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