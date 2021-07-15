Рекорд смертности от ковида в РФ. Путин - о статье об Украине. Беларусь: пришли за правозащитниками

В Москве с 15 июля начнутся проверки компаний сферы услуг на исполнение требования вакцинировать 60% сотрудников, сообщил глава Главконтроля Евгений Данчиков. За нарушения предусмотрены штрафы от 30 тысяч до миллиона рублей в зависимости от типа компании.

Иркутский депутат Евгений Бакуров, входящий в список самых богатых депутатов в России, второй десяток лет с нарушениями норм вырубает тайгу и продает древесину по всему миру, в том числе и компании IKEA. Об этом сообщает «Проект».

Суд начал процесс по «санитарному делу» в отношении политика Любови Соболь. СМИ не допустили освещать заседание. Сегодня же в Мосгорсуде рассматривается еще одно — административное — дело Соболь.

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