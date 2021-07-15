Важное. Отставка Авакова. Скандальная статья Путина об Украине. Зеленский договорился с Меркель

Важное. Зеленский готовит ответ Путину? Отставка Авакова. Что будет с русским языком

Ток-шоу "Смотрящие". Москаль: У Зеленского на голове корона

Обсуждаемые темы:

- Рада отправила главу МВД Авакова в отставку;

- Арахамия опроверг слухи об отставке еще трех министров;

- Андрей Ермак анонсировал саммит нормандской четверки в ближайшее время;

- Меркель заявила, что «формулу Штайнмайера» необходимо имплементировать в украинское законодательство;

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