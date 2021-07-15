НАШ - Марафон. Ротации в Кабмине. Рост тарифов. Запуск "Северного потока-2". Санкции СНБО (15 Июля 2021)
Опубликовано: 15 Июля 2021
Важное. Отставка Авакова. Скандальная статья Путина об Украине. Зеленский договорился с Меркель
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Обсуждаемые темы:
- Рада отправила главу МВД Авакова в отставку;
- Арахамия опроверг слухи об отставке еще трех министров;
- Андрей Ермак анонсировал саммит нормандской четверки в ближайшее время;
- Меркель заявила, что «формулу Штайнмайера» необходимо имплементировать в украинское законодательство;
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