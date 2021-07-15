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Время покажет (15 Июля 2021)

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Опубликовано: 15 Июля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Франция в огне, 19 тысяч человек вышли на улицы городов, протестуя против обязательной вакцинации. Мир глазами США, мэр Майами призвал Байдена наносить удары по Кубе для свержения правительства страны, но ему пришлось извиняться и оправдываться, якобы он говорил это в качестве примера. Непотопляемый Арсен Аваков отправлен в отставку, кто займет кресло министра МВД Украины?

 

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Комментариев: 1
Николай
15 Июля 2021, 18:35
Дайте либерастне пое*алу... Очень просят...
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