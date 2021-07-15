Шафран. Вкусвилл: это уж слишком! Бизнесу в России провели красные черты 06.07.2021

Во Франции начались многочисленные митинги и беспорядки в связи требованием властей о повальной вакцинации и санитарных паспортах. В России вводятся новые ограничения, оставляющие людей без работы и разделяющие их на касты - привитых и непривитых. Чем это закончится? – разбираются Анна Шафран и аналитик и геостратег Андрей Школьников. На прямой видеосвязи со студией - глава Комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

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