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Шафран. Вместо борьбы с вирусом началась борьба с непривитыми: чиновники вышли на тропу войны 15.07.2021

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Шафран 15.07.2021. Вместо борьбы с вирусом началась борьба с непривитыми: чиновники вышли на тропу войны
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Шафран - Вместо борьбы с вирусом началась борьба с непривитыми: чиновники вышли на тропу войны (15 Июля 2021)

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Опубликовано: 15 Июля 2021

Ведущие: Анна Шафран

Во Франции начались многочисленные митинги и беспорядки в связи требованием властей о повальной вакцинации и санитарных паспортах. В России вводятся новые ограничения, оставляющие людей без работы и разделяющие их на касты - привитых и непривитых. Чем это закончится? – разбираются Анна Шафран и аналитик и геостратег Андрей Школьников. На прямой видеосвязи со студией - глава Комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

 

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